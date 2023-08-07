Переход фигуристки Самоделкиной в Казахстан будет рассмотрен не ранее декабря

«Все вопросы о переходах спортсменов рассматриваются исполкомом ФФККР дважды в год — в декабре и в мае. Запросы от других национальных федераций исполкомом рассматриваются при наличии всех необходимых документов. Ближайшее рассмотрение исполкомом ФФККР запроса Самоделкиной может быть не ранее декабря», — сообщил Коган.

«Самоделкина не обращалась ни в федерацию, ни куда-либо. Ее никто в сборную не зачислял, в любом случае мы будем ждать открепления от Российской Федерации. Это мы должны обратиться в ФФККР, а у нас должно быть основание — она должна сама обратиться к нам или ее представители. А там — уже согласно процедуре ФФККР, когда у них будет исполком. Придется ли возместить какую-то сумму за подготовку Самоделкиной в России? Это надо читать российский устав. Я не думаю, что мы будем готовы», — сказал Бесбаев.