Переход фигуристки Самоделкиной в Казахстан будет рассмотрен не ранее декабря
В Казахстане не готовы компенсировать подготовку 16-летней российской фигуристки Софьи Самоделкиной.
В Казахстане не готовы компенсировать подготовку 16-летней российской фигуристки Софьи Самоделкиной.
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что запрос российской фигуристки Софьи Самоделкиной на переход в сборную Казахстана может быть рассмотрен не ранее декабря 2023 года при наличии всех сопроводительных документов.
«Все вопросы о переходах спортсменов рассматриваются исполкомом ФФККР дважды в год — в декабре и в мае. Запросы от других национальных федераций исполкомом рассматриваются при наличии всех необходимых документов. Ближайшее рассмотрение исполкомом ФФККР запроса Самоделкиной может быть не ранее декабря», — сообщил Коган.
Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев сообщил, что Софья Самоделкина пока не обращалась в федерацию фигурного катания Казахстана с заявлением зачислить ее в сборную страны.
«Самоделкина не обращалась ни в федерацию, ни куда-либо. Ее никто в сборную не зачислял, в любом случае мы будем ждать открепления от Российской Федерации. Это мы должны обратиться в ФФККР, а у нас должно быть основание — она должна сама обратиться к нам или ее представители. А там — уже согласно процедуре ФФККР, когда у них будет исполком. Придется ли возместить какую-то сумму за подготовку Самоделкиной в России? Это надо читать российский устав. Я не думаю, что мы будем готовы», — сказал Бесбаев.
На прошлой неделе Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана.
16-летняя спортсменка тренировалась в Москве под руководством Светланы Соколовской. В сентябре 2021 года фигуристка стала серебряным призером этапа юниорской серии Гран-при. В прошлом сезоне Софья выиграла этап Гран-при России в Самаре и стала 11-й по итогам чемпионата России.