Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Арис Л
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
АЕК
Футбол. Еврокубки
21:00
Галатасарай
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Бачка-Топола
Брага
Футбол. Еврокубки
21:30
Серветт Ж
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:30
Штурм
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Панатинаикос
Все события
Фоторепортажи
16«Арсенал» отобрал Суперкубок у «Манчестер Сити»
20Великий Буффон
13:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Кондратюк выиграл спор у Евгения Плющенко на $ 10 тыс

Плющенко во время шоу в Китае предложил Марку Кондратюку на спор сделать подряд десять тройных акселей.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил в одной из своих соцсетей, что во время шоу «Щелкунчик» в Пекине предложил фигуристу на спор сделать подряд десять тройных акселей.

«У нас осталось заключительное шоу в Китае. Я тебе предлагаю сделать десять тройных акселей чисто. Паузу можешь сделать после каждого прыжка, максимум 15 секунд. Если делаешь, получаешь от меня $10 тыс. Во время шоу, при зрителях, одна попытка», — предложил Плющенко Кондратюку, и тот согласился.

19-летний фигурист справился с задачей.

Марк Кондратюк — чемпион Европы и России 2022 года, победитель Олимпиады в Пекине в командном турнире.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кондратюк выиграл спор у Евгения Плющенко на $ 10 тыс
Сергей Ташуев прокомментировал свою отставку с поста главного...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь