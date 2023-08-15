Кондратюк выиграл спор у Евгения Плющенко на $ 10 тыс
Плющенко во время шоу в Китае предложил Марку Кондратюку на спор сделать подряд десять тройных акселей.
Плющенко во время шоу в Китае предложил Марку Кондратюку на спор сделать подряд десять тройных акселей.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил в одной из своих соцсетей, что во время шоу «Щелкунчик» в Пекине предложил фигуристу на спор сделать подряд десять тройных акселей.
«У нас осталось заключительное шоу в Китае. Я тебе предлагаю сделать десять тройных акселей чисто. Паузу можешь сделать после каждого прыжка, максимум 15 секунд. Если делаешь, получаешь от меня $10 тыс. Во время шоу, при зрителях, одна попытка», — предложил Плющенко Кондратюку, и тот согласился.
19-летний фигурист справился с задачей.
Марк Кондратюк — чемпион Европы и России 2022 года, победитель Олимпиады в Пекине в командном турнире.