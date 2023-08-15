Кондратюк выиграл спор у Евгения Плющенко на $ 10 тыс

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=30dbcedbe74d80e1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239251" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил в одной из своих соцсетей, что во время шоу «Щелкунчик» в Пекине предложил фигуристу на спор сделать подряд десять тройных акселей.

«У нас осталось заключительное шоу в Китае. Я тебе предлагаю сделать десять тройных акселей чисто. Паузу можешь сделать после каждого прыжка, максимум 15 секунд. Если делаешь, получаешь от меня $10 тыс. Во время шоу, при зрителях, одна попытка», — предложил Плющенко Кондратюку, и тот согласился.

19-летний фигурист справился с задачей.