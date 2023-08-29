Водолазы завершили работу по поиску пропавшей фигуристки Горбачевой
Водолазами было обследовано несколько участков Москвы-реки. Тело фигуристки Алины Горбачевой обнаружено не было, сообщает «Чемпионат».
Водолазами было обследовано несколько участков Москвы-реки. Тело фигуристки Алины Горбачевой обнаружено не было, сообщает «Чемпионат».
Ранее на пляже оперативники нашли носки, которые, предположительно, принадлежат фигуристке. Собака взяла след, и отправилась в сторону от реки, но следственные органы решили проверить водоем. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пропажи девушки, находятся на контроле в прокуратуре.
Вчера, 28 августа, у Горбачевой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене». В 18:54 мск фигуристка вышла из здания. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. После этого Горбачева в поле зрения не появлялась.
На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачева заняла первое место. В июле Горбачевой исполнилось 16 лет.