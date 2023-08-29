Водолазы завершили работу по поиску пропавшей фигуристки Горбачевой

Ранее на пляже оперативники нашли носки, которые, предположительно, принадлежат фигуристке. Собака взяла след, и отправилась в сторону от реки, но следственные органы решили проверить водоем. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пропажи девушки, находятся на контроле в прокуратуре.

Вчера, 28 августа, у Горбачевой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене». В 18:54 мск фигуристка вышла из здания. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. После этого Горбачева в поле зрения не появлялась.