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17:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Водолазы завершили работу по поиску пропавшей фигуристки Горбачевой

Водолазами было обследовано несколько участков Москвы-реки. Тело фигуристки Алины Горбачевой обнаружено не было, сообщает «Чемпионат».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее на пляже оперативники нашли носки, которые, предположительно, принадлежат фигуристке. Собака взяла след, и отправилась в сторону от реки, но следственные органы решили проверить водоем. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пропажи девушки, находятся на контроле в прокуратуре.

Вчера, 28 августа, у Горбачевой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене». В 18:54 мск фигуристка вышла из здания. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. После этого Горбачева в поле зрения не появлялась.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачева заняла первое место. В июле Горбачевой исполнилось 16 лет.

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