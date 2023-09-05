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15:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Итальянский фигурист Грассль ушел из группы Тутберидзе

Итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе и продолжит тренировки на родине.

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Источник: РИА "Новости"

Грассль тренировался в России с января. На чемпионате мира в японской Сайтаме он занял 12-е место. Итальянец приехал на турнир в сопровождении Тутберидзе и тренеров ее группы.

«Дорогие друзья, после опыта в США и России я решил в августе вернуться в Италию, чтобы продолжить свой путь и подготовку к следующим сезонам. Я буду тренироваться в Турине с Эдоардо Де Бернардисом. Два зарубежных опыта были для меня очень важными и познавательными. Особо благодарю тренера Этери Тутберидзе за профессионализм, проявленный ко мне» — написал 21-летний Грассль в одной из своих соцсетей.

Грассль является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года в одиночном катании. На Олимпиаде 2022 года спортсмен занял седьмое место.

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