Итальянский фигурист Грассль ушел из группы Тутберидзе

Грассль тренировался в России с января. На чемпионате мира в японской Сайтаме он занял 12-е место. Итальянец приехал на турнир в сопровождении Тутберидзе и тренеров ее группы.

«Дорогие друзья, после опыта в США и России я решил в августе вернуться в Италию, чтобы продолжить свой путь и подготовку к следующим сезонам. Я буду тренироваться в Турине с Эдоардо Де Бернардисом. Два зарубежных опыта были для меня очень важными и познавательными. Особо благодарю тренера Этери Тутберидзе за профессионализм, проявленный ко мне» — написал 21-летний Грассль в одной из своих соцсетей.