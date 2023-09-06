Евгений Плющенко запросил 25 млн рублей у Президентского фонда культурных инициатив

Общая сумма проекта составила чуть больше 55 млн рублей, из которых 25 запрашиваются у фонда, а остальная часть финансируется заявителем.

Творческая концепция проекта, который предлагает Плющенко, объединяет спорт высоких достижений, русскую балетную школу, русскую классическую и современную музыку. Площадкой для его реализации выбрали Всемирный Фестиваль молодежи, который состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.

«Наше шоу и творческие встречи, опыт участников шоу может стать примером для многих детей и молодежи попробовать свои силы в этом спорте и в целом начать вести более активный и здоровый образ жизни, посещать ледовые дворцы и катки для регулярного катания всей семьей, дадут возможность познакомиться с русской культурой и проникнуться ей», — говорится в заявке проекта.