Евгения Медведева ответила на вопрос о том, как затащить ее в постель

Спортсменка получила провокационный вопрос от одного из подписчиков в социальных сетях. «Как затащить вас в постель?» — написал анонимный пользователь.

«Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет», — написала в ответ Медведева.

23-летняя фигуристка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане — в женском одиночном катании и в командном турнире. На ее счету два золота чемпионатов мира 2016 и 2017 года и чемпионата Европы 2016 и 2017 года. Медведева дважды выиграла финал Гран-при в сезоне-2015/16 и 2016/17.