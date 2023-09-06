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14:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Евгения Медведева ответила на вопрос о том, как затащить ее в постель

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила подписчику, как затащить ее в постель.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка получила провокационный вопрос от одного из подписчиков в социальных сетях. «Как затащить вас в постель?» — написал анонимный пользователь.

«Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет», — написала в ответ Медведева.

23-летняя фигуристка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане — в женском одиночном катании и в командном турнире. На ее счету два золота чемпионатов мира 2016 и 2017 года и чемпионата Европы 2016 и 2017 года. Медведева дважды выиграла финал Гран-при в сезоне-2015/16 и 2016/17.

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 Евгения Медведева ответила на вопрос о том, как затащить ее в постель
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