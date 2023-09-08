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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Траньков: У меня много вопросов к родителям Горбачевой

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением по ситуации с исчезновением чемпионки России среди юниоров Алины Горбачевой.

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Источник: РИА "Новости"

«Единственное, что могу сказать — у меня очень много вопросов к родителям этой девочки. И как так все получилось. И они у меня возникли не сейчас, а год назад, когда я в интервью прочитал, что девочка живет с тренером, а не с мамой. Для меня уже тогда был вопрос — а где там опека, куда она смотрит, и как это так. С одной стороны, это очень интересная история. С другой стороны, у меня есть вопросы к родителям и к опеке, и к надзорным органам тоже», — сказал Траньков в эфире программы «ОК на связи» в соцсети «Одноклассники».

Горбачева пропала в Москве в понедельник, 28 августа. Она вышла с катка и домой не вернулась. Вечером следующего дня Горбачеву нашли полицейские в кинотеатре одного из торговых центров. Позднее Горбачева в социальной сети назвала причины своего побега.

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 Траньков: У меня много вопросов к родителям Горбачевой
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