Траньков: У меня много вопросов к родителям Горбачевой

«Единственное, что могу сказать — у меня очень много вопросов к родителям этой девочки. И как так все получилось. И они у меня возникли не сейчас, а год назад, когда я в интервью прочитал, что девочка живет с тренером, а не с мамой. Для меня уже тогда был вопрос — а где там опека, куда она смотрит, и как это так. С одной стороны, это очень интересная история. С другой стороны, у меня есть вопросы к родителям и к опеке, и к надзорным органам тоже», — сказал Траньков в эфире программы «ОК на связи» в соцсети «Одноклассники».