Тренер Горбачевой впервые прокомментировала скандал с ее пропажей

На вопрос, какой вывод лично она сделала после всей истории, тренер ответила: «Не хочу говорить об этом. Все в прошлом, забыли и работаем дальше», — сказала Федченко.

Горбачева пропала в понедельник, 28 августа. Она ушла с катка и после этого не выходила на связь. Ее поиски продолжались до вечера вторника. К ним привлекали даже водолазов, которые обследовали дно Москвы-реки в районе, где спортсменку видели в последний раз. В итоге фигуристку нашли в кинотеатре одного из торговых центров. Она попросила прощения за то, что «заставила всех нервничать, и заявила, что ее поступок “никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной”.