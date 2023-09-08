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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер Горбачевой впервые прокомментировала скандал с ее пропажей

История с исчезновением чемпионки России в одиночном катании среди юниоров Алины Горбачевой не была связана с фигурным катанием. Об этом заявила тренер 16-летней спортсменки Софья Федченко.

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Источник: РИА "Новости"

«Эта история не была связана с фигурным катанием, поэтому никаких проблем на подготовку это не накладывает», — приводит слова Софьи Федченко «Матч ТВ».

На вопрос, какой вывод лично она сделала после всей истории, тренер ответила: «Не хочу говорить об этом. Все в прошлом, забыли и работаем дальше», — сказала Федченко.

Горбачева пропала в понедельник, 28 августа. Она ушла с катка и после этого не выходила на связь. Ее поиски продолжались до вечера вторника. К ним привлекали даже водолазов, которые обследовали дно Москвы-реки в районе, где спортсменку видели в последний раз. В итоге фигуристку нашли в кинотеатре одного из торговых центров. Она попросила прощения за то, что «заставила всех нервничать, и заявила, что ее поступок “никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной”.

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