Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Об этом сообщает портал BNS.
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Об этом сообщает портал BNS.
Сегодня, 15 сентября, Науседа подписал соотвествующий указ о лишении 51-летней фигуристки литовского гражданства. Причиной стало ее выступление в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки в России.
В 2022 году по аналогичной причине Дробязко была лишена Рыцарского креста ордена Великого князя Гедиминаса — одной из главных литовских государственных наград.
Дробязко является уроженкой Москвы. Гражданство Литвы она приняла в 1993 году. Вместе с литовским фигуристом Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх, где их лучшим результатом стало пятое место в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Также на счету пары две бронзовые медали чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.