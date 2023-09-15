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17:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Об этом сообщает портал BNS.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 15 сентября, Науседа подписал соотвествующий указ о лишении 51-летней фигуристки литовского гражданства. Причиной стало ее выступление в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки в России.

В 2022 году по аналогичной причине Дробязко была лишена Рыцарского креста ордена Великого князя Гедиминаса — одной из главных литовских государственных наград.

Дробязко является уроженкой Москвы. Гражданство Литвы она приняла в 1993 году. Вместе с литовским фигуристом Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх, где их лучшим результатом стало пятое место в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Также на счету пары две бронзовые медали чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.

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 Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России
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