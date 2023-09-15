Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России

Сегодня, 15 сентября, Науседа подписал соотвествующий указ о лишении 51-летней фигуристки литовского гражданства. Причиной стало ее выступление в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки в России.

В 2022 году по аналогичной причине Дробязко была лишена Рыцарского креста ордена Великого князя Гедиминаса — одной из главных литовских государственных наград.

Дробязко является уроженкой Москвы. Гражданство Литвы она приняла в 1993 году. Вместе с литовским фигуристом Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх, где их лучшим результатом стало пятое место в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Также на счету пары две бронзовые медали чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.