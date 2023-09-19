Сестры Загитовы зажигательно станцевали на ночной улице: видео
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила видео танца с младшей сестрой Сабиной в одной из своих соцсетей.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила видео танца с младшей сестрой Сабиной в одной из своих соцсетей.
В последнее время Алина выкладывает много контента со своей сестрой Сабиной.
Девушки показали хореографическую композицию в стиле уличных танцев. Сестры Загитовы предстали перед камерой в широких штанах, футболках оверсайз и бейсболках.
Алина Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года в одиночном катании. Помимо золота Олимпиады, в активе фигуристки золото чемпионата мира 2019 года и золото чемпионата Европы 2018 года.