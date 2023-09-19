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18:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Сестры Загитовы зажигательно станцевали на ночной улице: видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила видео танца с младшей сестрой Сабиной в одной из своих соцсетей.

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В последнее время Алина выкладывает много контента со своей сестрой Сабиной.

Девушки показали хореографическую композицию в стиле уличных танцев. Сестры Загитовы предстали перед камерой в широких штанах, футболках оверсайз и бейсболках.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года в одиночном катании. Помимо золота Олимпиады, в активе фигуристки золото чемпионата мира 2019 года и золото чемпионата Европы 2018 года.

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