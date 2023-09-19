Сестры Загитовы зажигательно станцевали на ночной улице: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=640ba9c5409cfbf4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239390" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В последнее время Алина выкладывает много контента со своей сестрой Сабиной.

Девушки показали хореографическую композицию в стиле уличных танцев. Сестры Загитовы предстали перед камерой в широких штанах, футболках оверсайз и бейсболках.