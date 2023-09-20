Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Кубок России
15:00
Урал
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Нефтехимик
Футбол. Кубок России
17:15
Рубин
Ростов
Футбол. Кубок России
17:15
Ахмат
Зенит
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Футбол. Еврокубки
19:45
Галатасарай
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
19:45
Реал
Унион Б
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Ланс
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал Сосьедад
Интер
Футбол. Еврокубки
19.09
Фейеноорд
Селтик
20
Футбол. Еврокубки
19.09
Лацио
Атлетико
11
Футбол. Еврокубки
19.09
ПСЖ
Боруссия Д
20
Футбол. Еврокубки
19.09
Манчестер Сити
Црвена Звезда
31
Футбол. Еврокубки
19.09
Барселона
Антверпен
50
Футбол. Еврокубки
19.09
Шахтер
Порту
13
Все события
Фоторепортажи
16Ничья сборной России с Катаром
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
09:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, в каких городах выступит Валиева на этапах Гран-при России

Стали известны составы участников этапов Гран-при России по фигурному катанию в сезоне-2023/24. Об этом сообщает телеграм-канал Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Камила Валиева выступит на этапах в Казани и Москве, Елизавета Туктамышева — в Красноярске и Москве. На этапах Гран-при не выступят чемпионка Олимпийских игр в Токио Анна Щербакова и серебряная призерка Александра Трусова.

Полное расписание в женском одиночном катании выглядит следующим образом:

  • 1-й этап — Уфа (13−16 октября): Майя Хромых, Аделия Петросян, Анастасия Зинина;
  • 2-й этап — Омск (20−23 октября): Ксения Синицына, Софья Акатьева, Вероника Жилина, Алина Горбачева;
  • 3-й этап — Красноярск (27−30 октября): Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Вероника Яметова;
  • 4-й этап — Казань (10−13 ноября): Камила Валиева, Софья Муравьева, Вероника Жилина, Алина Горбачева, Анастасия Зинина;
  • 5-й этап — Самара (17−20 ноября): Майя Хромых, Ксения Синицына, Софья Акатьева, Дарья Садкова;
  • 6-й этап — Москва (24−27 ноября): Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Вероника Яметова.

Чемпион Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях Марк Кондратюк выступит на этапах в Омске и Москве. Эти же этапы проведет Алена Косторная, которая перешла в парное катание и теперь выступает вместе с Георгием Куницей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сборная России может в октябре сыграть со сборной Кении
Голкипер с русскими корнями забил первый за 14 лет вратарский гол в ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь