Стало известно, в каких городах выступит Валиева на этапах Гран-при России

Камила Валиева выступит на этапах в Казани и Москве, Елизавета Туктамышева — в Красноярске и Москве. На этапах Гран-при не выступят чемпионка Олимпийских игр в Токио Анна Щербакова и серебряная призерка Александра Трусова.

Чемпион Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях Марк Кондратюк выступит на этапах в Омске и Москве. Эти же этапы проведет Алена Косторная, которая перешла в парное катание и теперь выступает вместе с Георгием Куницей.