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14:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Чиризано объявил о прекращении сотрудничества с Цимловой

Российский фигурист Дарио Чиризано объявил в своих соцсетях о том, что больше не тренируется с чешкой Денисой Цимловой.

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Источник: РИА "Новости"

«Это наш день встречи и расставания. Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе. Мы не прощаемся, мы говорим друг другу до встречи, до встречи не в качестве спортивных партнеров, а в качестве хороших друзей.

Спасибо Денисе за этот прекрасный период моей жизни, я очень рад, что у нас была возможность прожить его. Спасибо, и еще тысячу раз спасибо Денисе за ее улыбки, за позитивный настрой, несмотря на трудности, которые нас сопровождали, за понимание. Я это очень ценю», — написал Чиризано.

22-летний Чиризано еще в прошлом сезоне выступал на российских соревнованиях вместе с Ириной Хаврониной, однако с начала 2023 года живет и тренируется за границей.

Пара Чиризано — Цимлова предпринимала попытки перейти под флаг Чехии, однако Федерация фигурного катания на коньках России отказала Чиризано в смене спортивного гражданства.

Мать Чиризано — русская, а отец — итальянец. Несмотря на то, что фигурист родился на Апеннинах, он с пяти лет проживает в России.

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