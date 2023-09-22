Чиризано объявил о прекращении сотрудничества с Цимловой
Российский фигурист Дарио Чиризано объявил в своих соцсетях о том, что больше не тренируется с чешкой Денисой Цимловой.
Российский фигурист Дарио Чиризано объявил в своих соцсетях о том, что больше не тренируется с чешкой Денисой Цимловой.
«Это наш день встречи и расставания. Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе. Мы не прощаемся, мы говорим друг другу до встречи, до встречи не в качестве спортивных партнеров, а в качестве хороших друзей.
Спасибо Денисе за этот прекрасный период моей жизни, я очень рад, что у нас была возможность прожить его. Спасибо, и еще тысячу раз спасибо Денисе за ее улыбки, за позитивный настрой, несмотря на трудности, которые нас сопровождали, за понимание. Я это очень ценю», — написал Чиризано.
22-летний Чиризано еще в прошлом сезоне выступал на российских соревнованиях вместе с Ириной Хаврониной, однако с начала 2023 года живет и тренируется за границей.
Пара Чиризано — Цимлова предпринимала попытки перейти под флаг Чехии, однако Федерация фигурного катания на коньках России отказала Чиризано в смене спортивного гражданства.
Мать Чиризано — русская, а отец — итальянец. Несмотря на то, что фигурист родился на Апеннинах, он с пяти лет проживает в России.