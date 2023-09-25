Винсент Чжоу обвинил фигуристов из России в употреблении допинга

«Положительный допинг-тест Валиевой — не единичный случай. Мне и моим товарищам по команде известно о широком распространении допинга среди других российских фигуристов, и это, к сожалению, никого не должно удивлять, учитывая, что антидопинговая организация, не отвечающая требованиям законодательства, по-прежнему призвана обеспечивать честность спорта в России. Валиева и ее подруги никогда бы не оказались в таком положении, если бы МОК, WADA и CAS выполнили свою работу и отстранили Россию от мирового спорта. Но из-за бездействия спортивных администраторов Россия так и не получила стимула к реформам. Спортсмены как в России, так и за ее пределами несут расходы», — приводит слова Чжоу РИА Новости.

Американский спортсмен считает, что МОК действует вразрез с задачами мирового спорта.

«Мировые спортивные функционеры разрешили российским спортсменам участвовать в четырех последних Олимпиадах, в том числе и в Пекине, несмотря на то, что в стране действовала государственная допинговая программа. Широко известно, что эта программа привела к подрыву результатов многих Олимпийских игр и обманула тысячи спортсменов. Кроме того, российское правительство препятствовало правосудию, манипулируя данными, уничтожая лаборатории и убивая информаторов, чтобы сорвать расследование. И все же российская команда не была отстранена ни от одной Олимпиады», — добавил американский фигурист.

На слова американца уже отреагировали в России. В частности, Татьяна Тарасова считает, что на Чжоу необходимо подать в суд.

«А он откуда знает? Он разве здесь был, жил здесь? Что он несет? Он должен отвечать за эти слова! На него надо подать в суд», — цитирует Тарасову РИА Новости.

А другой отечественный тренер по фигурному катанию Александр Жулин назвал американского фигуриста сволочью.