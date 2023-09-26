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09:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Сменившая гражданство фигуристка перешла в группу к Плющенко

Фигуристка Софья Самоделкина перешла от тренера Светланы Соколовской к Евгению Плющенко. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 16-летняя фигуристка, которая в августе получила казахстанское гражданство, провела в понедельник первую тренировку под руководством Плющенко. Ожидается, что олимпийский чемпион Турина и Сочи будет работать с Самоделкиной на постоянной основе.

Самоделкина — победительница и серебряный призер этапов Гран-при России прошлого сезона. Согласно рейтингу Международного союза конькобежцев (ISU), Самоделкина является 11-й сильнейшей фигуристкой России.

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