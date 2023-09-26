Сменившая гражданство фигуристка перешла в группу к Плющенко

По информации источника, 16-летняя фигуристка, которая в августе получила казахстанское гражданство, провела в понедельник первую тренировку под руководством Плющенко. Ожидается, что олимпийский чемпион Турина и Сочи будет работать с Самоделкиной на постоянной основе.