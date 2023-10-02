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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

ISU рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов 6−8 октября

По информации «Матч ТВ», соответствующая тема включена в повестку заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU).

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Источник: РИА "Новости"

Заседание ISU состоится 6−8 октября в швейцарской Лозанне.

Под эгидой организации проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Ранее Международный союз конькобежцев признал негативные финансовые последствия отсутствия российских фигуристов на соревнованиях.

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