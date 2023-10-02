ISU рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов 6−8 октября
По информации «Матч ТВ», соответствующая тема включена в повестку заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU).
По информации «Матч ТВ», соответствующая тема включена в повестку заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU).
Заседание ISU состоится
Под эгидой организации проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
Ранее Международный союз конькобежцев признал негативные финансовые последствия отсутствия российских фигуристов на соревнованиях.