Костомаров сообщил, что примет участие в гастролях шоу Авербуха «Письма любви»

«Мы по-прежнему работаем с Ильей Авербухом, нам предстоят, скорее всего, гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед. Но мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу “Письма любви”, скорее всего, она и будет проходить по городам России. Будет достаточно большой, грандиозный тур», — приводит слова Костомарова ТАСС.