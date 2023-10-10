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13:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров сообщил, что примет участие в гастролях шоу Авербуха «Письма любви»

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое пройдет в нескольких городах России в следующем году.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы по-прежнему работаем с Ильей Авербухом, нам предстоят, скорее всего, гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед. Но мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу “Письма любви”, скорее всего, она и будет проходить по городам России. Будет достаточно большой, грандиозный тур», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук. На данный момент спортсмен прошел процедуру протезирования ног.

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