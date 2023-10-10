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14:07 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Дарио Чиризано будет выступать вместе с Елизаветой Пасечник

По информации «Спорт-Экспресса», специализирующиеся в танцах на льду российские фигуристы Дарио Чиризано и Елизавета Пасечник будут тренироваться у серебряной призерки Олимпийских игр в Нагано Анжелики Крыловой.

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Источник: РИА "Новости"

22-летний Чиризано еще в прошлом сезоне выступал на российских соревнованиях вместе с Ириной Хаврониной, однако с начала 2023 года живет и тренируется за границей.

В течение сезона Дарио тренировался в Монреале и Италии и встал в пару с чешкой Денисой Цимловой. Пара Чиризано — Цимлова предпринимала попытки перейти под флаг Чехии, однако Федерация фигурного катания на коньках России отказала Чиризано в смене спортивного гражданства. В сентябре 2023 года Чиризано объявил о прекращении сотрудничества с Цимловой.

По сведениям источника, сейчас Чиризано встал в пару с Елизаветой Пасечник, дуэт которой с Максимом Некрасовым недавно распался. Пока фигуристы пробуются у Анжелики Крыловой, но с большой вероятностью останутся тренироваться в этой же группе.

Дарио Чиризано — чемпион юношеских Олимпийских игр 2020 года в танцах на льду в паре с Ириной Хаврониной.

Мать Чиризано — русская, а отец — итальянец. Несмотря на то, что фигурист родился на Апеннинах, он с пяти лет проживает в России.

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