СМИ: Дарио Чиризано будет выступать вместе с Елизаветой Пасечник

22-летний Чиризано еще в прошлом сезоне выступал на российских соревнованиях вместе с Ириной Хаврониной, однако с начала 2023 года живет и тренируется за границей.

В течение сезона Дарио тренировался в Монреале и Италии и встал в пару с чешкой Денисой Цимловой. Пара Чиризано — Цимлова предпринимала попытки перейти под флаг Чехии, однако Федерация фигурного катания на коньках России отказала Чиризано в смене спортивного гражданства. В сентябре 2023 года Чиризано объявил о прекращении сотрудничества с Цимловой.

По сведениям источника, сейчас Чиризано встал в пару с Елизаветой Пасечник, дуэт которой с Максимом Некрасовым недавно распался. Пока фигуристы пробуются у Анжелики Крыловой, но с большой вероятностью останутся тренироваться в этой же группе.

Дарио Чиризано — чемпион юношеских Олимпийских игр 2020 года в танцах на льду в паре с Ириной Хаврониной.