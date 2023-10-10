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15:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров рассказал о ходе реабилитации после операций

Реабилитационный процесс складывался тяжело для олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом он рассказал журналистам на форуме Innofood.

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Источник: Спорт-Экспресс

Спортсмен рассказал, что начал набирать форму в течение нескольких месяцев.

«Реабилитация началась давно, когда я просто лежал в койке и не было возможности двигаться, ходить. Восстанавливать мышцы пришлось несколько месяцев, потому что первое время невозможно было голову с подушки поднять — все мышцы атрофировались. Даже когда сажали на кровать, я не мог сидеть две-три минуты — потому что голова падает. Очень сложный период, когда ты видишь себя в зеркале, видишь колоссальные потери, делать что-то вдвойне сложно. Потому что реально ты другой человек и думаешь: а зачем все это делать?

Но поскольку мы все-таки спортсмены и не привыкли сдаваться, я все это делал, в течение двух месяцев я более-менее начал набирать форму. С протезами ног ты по-другому все ощущаешь, встаешь, ощущаешь себя полноценным человеком. Да, первое время болели колени, связки все отвыкли, ослабли, ужасно больно и неприятно это все, но ты встал с кровати и как-то воспрял духом немножечко, крылья сзади вырастают, потому что когда лежишь или сидишь, то ощущения совсем печальные. Терпения и сил всем, кто оказался в такой ситуации, нужно бороться, не сдаваться и стараться все-таки выполнять все эти нелегкие упражнения, чтобы дальше постараться жить более-менее полноценной жизнью», — сказал Костомаров.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук. На данный момент Костомаров прошел процедуру протезирования ног.

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