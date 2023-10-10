Костомаров рассказал о ходе реабилитации после операций
Реабилитационный процесс складывался тяжело для олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом он рассказал журналистам на форуме Innofood.
Реабилитационный процесс складывался тяжело для олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом он рассказал журналистам на форуме Innofood.
Спортсмен рассказал, что начал набирать форму в течение нескольких месяцев.
«Реабилитация началась давно, когда я просто лежал в койке и не было возможности двигаться, ходить. Восстанавливать мышцы пришлось несколько месяцев, потому что первое время невозможно было голову с подушки поднять — все мышцы атрофировались. Даже когда сажали на кровать, я не мог сидеть две-три минуты — потому что голова падает. Очень сложный период, когда ты видишь себя в зеркале, видишь колоссальные потери, делать что-то вдвойне сложно. Потому что реально ты другой человек и думаешь: а зачем все это делать?
Но поскольку мы все-таки спортсмены и не привыкли сдаваться, я все это делал, в течение двух месяцев я более-менее начал набирать форму. С протезами ног ты по-другому все ощущаешь, встаешь, ощущаешь себя полноценным человеком. Да, первое время болели колени, связки все отвыкли, ослабли, ужасно больно и неприятно это все, но ты встал с кровати и как-то воспрял духом немножечко, крылья сзади вырастают, потому что когда лежишь или сидишь, то ощущения совсем печальные. Терпения и сил всем, кто оказался в такой ситуации, нужно бороться, не сдаваться и стараться все-таки выполнять все эти нелегкие упражнения, чтобы дальше постараться жить более-менее полноценной жизнью», — сказал Костомаров.
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук. На данный момент Костомаров прошел процедуру протезирования ног.