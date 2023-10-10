Костомаров продал японский мотоцикл, чтобы купить протез руки

Источник: Соцсети

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — приводит РИА Новости слова Костомарова, сказанные на форуме Innofood в Сочи,

По словам жены Костомарова Оксаны Домниной, сопровождающей его на форуме, процесс оформления компенсаций сложный, поскольку супругам пришлось столкнуться с этим впервые. Домнина рассказала, что они выбрали наиболее быстрый способ путем кредитования и сейчас находятся в процессе ожидания компенсационных выплат.

При этом Костомаров выразил благодарность за предоставленную государством возможность компенсировать дорогостоящие протезы и сказал, что получить часть затраченных средств удастся в течение месяца-двух.

10 октября Роман Костомаров сообщил, что примет участие в гастролях ледового шоу Ильи Авербуха «Письма любви».