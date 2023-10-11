Дарио Чиризано заявил, что не хотел покидать Россию

Дарио Чиризано в своих соцсетях написал, что не боится отсутствия международных стартов.

«Вот и закончилась моя одиссея, я вернулся домой. Я всегда это знал, но на расстоянии это прочувствовал полностью — мой дом в России. Много всего хочется сказать, но начну по порядку. Когда в январе наша пара с Ирой прекратила существование, надо было все переосмыслить и двигаться вперед. Я не горел желанием уезжать из России и не гнался за международными стартами. На тот момент для меня в России не было подходящей свободной девочки», — написал Чиризано.

Также Дарио уделил внимание несостоявшемуся дуэту с Денисой Цимловой и началу сотрудничества с Елизаветой Пасечник.

«Когда я попробовал с Денисой, я подумал — почему нет? Так получилось, что наша пара не состоялась. Чтобы пара сложилась, должно совпасть очень много факторов. Не все зависит от наших желаний. Главное, что мы остались хорошими друзьями, что мы поняли друг друга и приняли эту ситуацию без всяких обид. А сейчас я уже дома, впереди много работы! Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар. Если ты выдерживаешь внутреннюю конкуренцию, то тебе уже не страшны никакие международные соревнования. Ну и хочу сказать, все, что ни делается, — все к лучшему. Мы с Лизой начинаем наш путь», — добавил российский фигурист.