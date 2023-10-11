Дарио Чиризано заявил, что не хотел покидать Россию
Российский фигурист подтвердил, что тренируется совместно с Елизаветой Пасечник.
Российский фигурист подтвердил, что тренируется совместно с Елизаветой Пасечник.
Дарио Чиризано в своих соцсетях написал, что не боится отсутствия международных стартов.
«Вот и закончилась моя одиссея, я вернулся домой. Я всегда это знал, но на расстоянии это прочувствовал полностью — мой дом в России. Много всего хочется сказать, но начну по порядку. Когда в январе наша пара с Ирой прекратила существование, надо было все переосмыслить и двигаться вперед. Я не горел желанием уезжать из России и не гнался за международными стартами. На тот момент для меня в России не было подходящей свободной девочки», — написал Чиризано.
Также Дарио уделил внимание несостоявшемуся дуэту с Денисой Цимловой и началу сотрудничества с Елизаветой Пасечник.
«Когда я попробовал с Денисой, я подумал — почему нет? Так получилось, что наша пара не состоялась. Чтобы пара сложилась, должно совпасть очень много факторов. Не все зависит от наших желаний. Главное, что мы остались хорошими друзьями, что мы поняли друг друга и приняли эту ситуацию без всяких обид. А сейчас я уже дома, впереди много работы! Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар. Если ты выдерживаешь внутреннюю конкуренцию, то тебе уже не страшны никакие международные соревнования. Ну и хочу сказать, все, что ни делается, — все к лучшему. Мы с Лизой начинаем наш путь», — добавил российский фигурист.
22-летний Чиризано еще в прошлом сезоне выступал на российских соревнованиях вместе с Ириной Хаврониной, однако в начала 2023 года уехал за границу. В течение сезона Дарио тренировался в Монреале и Италии и встал в пару с чешкой Денисой Цимловой. Пара Чиризано — Цимлова предпринимала попытки перейти под флаг Чехии, однако Федерация фигурного катания на коньках России отказала Чиризано в смене спортивного гражданства. В сентябре 2023 года Чиризано объявил о прекращении сотрудничества с Цимловой. 10 октября появилась информация, что Дарио будет выступать в паре с Елизаветой Пасечник.