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14:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Туктамышева рассказала о планах после завершения карьеры

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в интервью «СБГ ШОУ» рассказала о своих планах после завершения карьеры.

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Источник: AP 2023

Ранее стало известно, что 26-летняя фигуристка приняла решение пропустить сезон-2023/24 и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

«Тренерская карьера? Да, как вариант я рассматриваю, но не сейчас, не сразу после того, как я закончу, а через несколько лет. Потому что хочется для себя как-то пожить, а тренерская деятельность много сил отнимает. Это безумно тяжелая профессия. Мне кажется, как начал, так до конца и будешь тренером. Мне хочется пойти в медиа — если будут меня приглашать, то точно отказывать не буду. Это интересно. И зрителю, наверное, будет интересно посмотреть на меня в другой роли. Но пока тренируюсь физически», — сказала Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером мирового первенства 2021 года по фигурному катанию. На чемпионате России 2023 года опытная фигуристка заняла третье место, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.

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