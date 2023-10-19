Туктамышева рассказала о планах после завершения карьеры

«Тренерская карьера? Да, как вариант я рассматриваю, но не сейчас, не сразу после того, как я закончу, а через несколько лет. Потому что хочется для себя как-то пожить, а тренерская деятельность много сил отнимает. Это безумно тяжелая профессия. Мне кажется, как начал, так до конца и будешь тренером. Мне хочется пойти в медиа — если будут меня приглашать, то точно отказывать не буду. Это интересно. И зрителю, наверное, будет интересно посмотреть на меня в другой роли. Но пока тренируюсь физически», — сказала Туктамышева.