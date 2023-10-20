Медведева — о сексе перед соревнованиями: У меня не было возможности проверить
Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-канала «Это футбол, брат!» ответила на вопрос о сексе накануне важных выступлений.
Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-канала «Это футбол, брат!» ответила на вопрос о сексе накануне важных выступлений.
Один из ведущих канала «Это футбол, брат!» Константин Анисимов сказал, что футбольный тренер Антонио Конте не советует заниматься сексом перед матчами, после чего спросил, как обстоят дела с этим в фигурном катании.
«Нас на соревнования и на выступления аккредитовывают. Строго. Всю мою сознательную жизнь у меня тренер был либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера. Поэтому у меня вариантов проверить не было. Поэтому я ничего не могу сказать об этом», — ответила Евгения Медведева.
Евгения Медведева —двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании 2016 и 2017 годов, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года. Последний раз Медведева участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, когда на чемпионате России в Красноярске из-за повреждения снялась с произвольной программы. В апреле 2023 года спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.