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15:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведева — о сексе перед соревнованиями: У меня не было возможности проверить

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-канала «Это футбол, брат!» ответила на вопрос о сексе накануне важных выступлений.

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Источник: РИА "Новости"

Один из ведущих канала «Это футбол, брат!» Константин Анисимов сказал, что футбольный тренер Антонио Конте не советует заниматься сексом перед матчами, после чего спросил, как обстоят дела с этим в фигурном катании.

«Нас на соревнования и на выступления аккредитовывают. Строго. Всю мою сознательную жизнь у меня тренер был либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера. Поэтому у меня вариантов проверить не было. Поэтому я ничего не могу сказать об этом», — ответила Евгения Медведева.

Евгения Медведева —двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании 2016 и 2017 годов, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года. Последний раз Медведева участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, когда на чемпионате России в Красноярске из-за повреждения снялась с произвольной программы. В апреле 2023 года спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

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