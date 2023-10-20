Медведева — о сексе перед соревнованиями: У меня не было возможности проверить

Один из ведущих канала «Это футбол, брат!» Константин Анисимов сказал, что футбольный тренер Антонио Конте не советует заниматься сексом перед матчами, после чего спросил, как обстоят дела с этим в фигурном катании.

«Нас на соревнования и на выступления аккредитовывают. Строго. Всю мою сознательную жизнь у меня тренер был либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера. Поэтому у меня вариантов проверить не было. Поэтому я ничего не могу сказать об этом», — ответила Евгения Медведева.