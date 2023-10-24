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24 октября, источник: Sportmail.ru

ISU разрешил Самоделкиной выступать на чемпионате Казахстана

Международный союз конькобежцев разрешил фигуристке Софье Самоделкиной участвовать в национальном Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"

В августе 2023 года Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана. Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявлял, что запрос 16-летней Самоделкиной на переход в сборную Казахстана может быть рассмотрен не ранее декабря 2023 года при наличии всех сопроводительных документов.

«На официальный запрос в ISU мы получили ответ, что ничто не противоречит тому, чтобы Софья выступила на национальном чемпионате в силу того, что она является гражданкой республики Казахстан. Но на территории республики Казахстан она официально не числится ни в одной организации, и будет ли она заявлена, тоже неизвестно. Мы заявки открыли, но в составе какого-либо региона фамилии Самоделкиной я не увидела, поэтому ее участие под вопросом», — сказала РИА Новости исполнительный директор Казахстанского союза фигурного катания на коньках Надежда Перфильева.

Казахстанский союз фигурного катания на коньках думает над тем, стоит ли делать запрос в ФФККР об откреплении Самоделкиной.

«Казахстан официально запросил рассмотреть вопрос об ее участии в принципе на любом турнире: и в Казахстане, и на международных турнирах, чтобы они ее открепили. Но мы получили ответ, что в декабре будет исполком, после которого нам дадут официальный ответ. Повторюсь: запрос в ISU был сделан на том основании, что Софья является гражданкой республики Казахстан. Согласно правилу 109, ничего ей не мешает принять участие в национальном чемпионате. Запрос российской стороне мы еще не делали и думаем, стоит нам это делать или нет», — добавила Перфильева.

Самоделкина — победительница и серебряный призер этапов Гран-при России прошлого сезона. Согласно рейтингу ISU, Самоделкина является 11-й сильнейшей фигуристкой России.

В сентябре 2023 года стало известно, что Софья Самоделкина перешла от тренера Светланы Соколовской к Евгению Плющенко.

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