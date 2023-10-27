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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Валиева настаивает на участии в Гран-при России, несмотря на слушания в CAS

Российская фигуристка Камила Валиева намерена выступить на этапе Гран-при России в Казани, несмотря на слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по ее допинговому делу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Слушания пройдут в Лозанне с 9 по 10 ноября, в то время как соревнования в Казани пройдут с 11 по 12 ноября. Намерение 17-летней фигуристки выступить на домашнем для себя этапе Гран-при подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

«В планах у Камилы никаких изменений нет, слушания 9—10 ноября, турнир у нас начинается 11-го. Камила настаивает на участии в турнире, на который она заявлена», — сказал Коган.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года во время чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира Олимпиады в Пекине, где сборная России вместе с Валиевой одержала победу. Из-за положительной допинг-пробе фигуристке до сих пор не вручили золотую олимпийскую медаль.

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