Валиева настаивает на участии в Гран-при России, несмотря на слушания в CAS

Слушания пройдут в Лозанне с 9 по 10 ноября, в то время как соревнования в Казани пройдут с 11 по 12 ноября. Намерение 17-летней фигуристки выступить на домашнем для себя этапе Гран-при подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

«В планах у Камилы никаких изменений нет, слушания 9—10 ноября , турнир у нас начинается 11-го. Камила настаивает на участии в турнире, на который она заявлена», — сказал Коган.