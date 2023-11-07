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19:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Роднина предложила «покрасивее врать» про допинг-дело Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о допинг-деле россиянки Камилы Валиевой.

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Источник: РИА "Новости"

Камила Валиева на чемпионате России в декабре 2021 года сдала допинг-пробу, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Об этом стало известно на следующий день после победы сборной России в командном соревновании на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022-го. При этом спортивный арбитражный суд (CAS) позволил спортсменке участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место. Спустя более чем полгода медали в командной дисциплине так и не были вручены.

Первые слушания прошли с 26 по 28 сентября 2023, а очередное заседание состоится 9—10 ноября.

Ирина Роднина дала комментарий по данному делу.

"Когда я слышу про допинг других спортсменов, как, например, про норвежских лыжников и биатлонистов, у мене нет понимания, почему мы это обсуждаем так горячо? Особенно не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред? В деле Валиевой мы виноваты сами. Дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки.

Теперь нужно просто работать, чтобы это скорее закончилось. Давайте будем работать над собой, а не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг. С таким подходом ничего хорошего не выйдет. Нужно понимать, что есть страны, которые нас не любят, они и не должны это делать. Но нужно всегда знать, что Россия — страна самых сильных спортсменов, и внимание к нам всегда будет тройное — каждую ошибку припомнят", — сказала Роднина корреспонденту Sport24.

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