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14:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Авербух заявил о падении интереса к фигурному катанию в России

Чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух заявил о снижении интереса к фигурному катанию в России. Об этом сообщается «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

«Согласен, что чувствуется общий спад интереса. Безусловно, сейчас большое количество различных шоу, многие из которых бесплатные для различных категорий населения и носят социальный характер. Но бесконечная ротация одних и тех же фигуристов из шоу в шоу, конечно, перестает делать проекты эксклюзивными. Это вряд ли коснется новогодних представлений, которые априори семейное, праздничное развлечение и не связаны с интересом к фигурному катанию. Все вместе факторы работают. Нет новых именно европейских и мировых чемпионов — это тоже причина.

Зрители, конечно, с теплом относятся и поддерживают наших ребят. Но есть спад интереса и к этапам Гран-при — чтобы делать о нем выводы, наверное, достаточно посмотреть телетрансляцию, даже дворцы вместимостью 3000 не собрались. Только в Омске была красивая картинка, которую мы привыкли видеть за последние годы. Уфа и Красноярск… Не надо кидать в меня камни, но просто посмотрите на трансляции оттуда — думаю, посещаемость была раньше выше. Это констатация фактов.

При этом федерация делает все возможное — турниры организованы по высшему пилотажу, начиная с того, как встречают спортсменов в аэропорту и заканчивая тем, что их расселяют в очень хороших гостиницах. Первый канал — ему спасибо, что продолжает поддерживать фигуристов, показывать турниры. Все условия созданы, только катайтесь. Я могу только еще раз призвать зрителей приходить на трибуны, тем более что цены очень демократичные», — сказал Авербух.

Авербух является серебряным призёром Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити в паре с Ириной Лобачевой. Также этот дуэт в 2002 году выиграл чемпионат мира, а год спустя — чемпионат Европы, после чего завершили карьеру. Сейчас Авербух занимается постановкой ледовых шоу и тренерской работой с танцевальными парами.

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