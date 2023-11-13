ФФКР прокомментировала четвертое место Валиевой на ГП России

«Олимпийская чемпионка командных соревнований Камила Валиева завершила свой первый в сезоне турнир на четвертом месте. Стартовать в первый раз спустя почти два месяца после показа новых программ на сентябрьских контрольных прокатах для любого непросто. Понятно, что Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным.



Но программа совершенствуется. Даже тот факт, что Камила вышла на лед в новом костюме, говорит о внимании к деталям, что всегда отличало штаб Этери Тутберидзе. Очевидно и другое, что уникальность и талант Валиевой никуда не делись. Новые программы Камилы — очередная удача всей тренерской команды, поскольку раскрывают новые грани фигуристки — глубину катания, завораживающую выразительность.



И то, что спортсменка высочайшего уровня, с такими способностями, продолжает, остается в спорте — достойно огромного уважения за ее решимость, стойкость и силу характера», — сказано в сообщении ФФКР.