ФФКР прокомментировала четвертое место Валиевой на ГП России
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) поддержала олимпийскую чемпионку Пекина-2022 Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) поддержала олимпийскую чемпионку Пекина-2022 Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани.
«Олимпийская чемпионка командных соревнований Камила Валиева завершила свой первый в сезоне турнир на четвертом месте. Стартовать в первый раз спустя почти два месяца после показа новых программ на сентябрьских контрольных прокатах для любого непросто. Понятно, что Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным.
Но программа совершенствуется. Даже тот факт, что Камила вышла на лед в новом костюме, говорит о внимании к деталям, что всегда отличало штаб Этери Тутберидзе. Очевидно и другое, что уникальность и талант Валиевой никуда не делись. Новые программы Камилы — очередная удача всей тренерской команды, поскольку раскрывают новые грани фигуристки — глубину катания, завораживающую выразительность.
И то, что спортсменка высочайшего уровня, с такими способностями, продолжает, остается в спорте — достойно огромного уважения за ее решимость, стойкость и силу характера», — сказано в сообщении ФФКР.
На этапе в Казани Валиева выиграла короткую программу, но допустила падение в произвольной. Победителем этапа Гран-при стала 17-летняя фигуристка Софья Муравьева.