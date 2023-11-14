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16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Мама Софьи Муравьевой запретила публиковать посты о фигуристке в соцсетях «Ангелов Плющенко»

Стало известно, почему в соцсетях академии не поздравили Софью Муравьеву с победой на этапе Гран‑при в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Мама российской фигуристки Софьи Муравьевой потребовала не публиковать посты о своей дочери в соцсетях академии Евгения Плющенко. Об этом сообщил администратор паблика в Telegram.

«Поста про Муравьеву здесь не будет. По требованию ее официального представителя в лице ее мамы. Если вы заметили, после контрольных прокатов все публикации о спортсменке были удалены. Маму не устраивает, как в официальных аккаунтах представляют ее дочь. Принято решение администрацией, что публикаций не делаю», — написала администратор.

12 ноября 17-летняя Софья Муравьева одержала победу на четвертом этапе Гран-при России в Казани. Второе место на соревнованиях заняла Алина Горбачева, четвертое — Камила Валиева.

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