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13:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Туктамышева объяснила, почему еще не родила: Я ни в коем случае не чайлдфри

Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, почему у нее еще нет детей.

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Источник: РИА "Новости"

— Деток планируем?

— Когда-нибудь — да. Я ни в коем случае не чайлдфри. В какой-то момент это созревание, осознание, что я хочу быть мамой, я надеюсь, у меня произойдет. Но пока я очень хочу двигаться по карьерной лестнице.

— Когда в твоих соцсетях появились фотографии очень красивые в свадебном платье, многие выдохнули: «Ого, ничего себе». Что-то предвещает эта фотосессия?

— Нет, ничего не предвещает. Я даже об этом не думала. Когда мне прислали платье, я подумала: какое красивое платье. У меня даже не было мысли о том, что это похоже на свадебное платье, настолько моя голова сейчас к этому не готова и этого не желает. Просто, когда уже посмотрела фотографии, мне написала подруга: «Похожее платье». И только тогда я поняла: точно, у нее на свадьбе было практически такое же, — сказала Туктамышева в интервью интернет-газете «Фонтанка.ру».

27-летняя Туктамышева выиграла чемпионат мира и Европы в 2015 году в одиночном катании. Перед началом этого сезона фигуристка объявила, что пропустит его по личным причинам.

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