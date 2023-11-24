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15:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Трусова рассказала о покупке «Гелендвагена» и об источнике дохода

Призер Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании фигуристка Александра Трусова рассказала о покупке автомобиля Mercedes-Benz G-класса (или «Гелендвагена»).

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Источник: РИА "Новости"

Александра пришла к Евгении Медведевой на шоу «БеС комментариев» где Медведева зачитывает различные комментарии людей в адрес гостя, после чего начинается их обсуждение.

— Почему ты выбрала именно это средство передвижения и действительно оно стоит таких денег?

— Он стоит больших денег, но не 50 миллионов. Я всегда хотела большую машину, в выборе никогда не было низкой, всегда хотела такую. Я в мужской компании росла, всегда нравились большие машины, не знаю, как это пришло, но очень давно. Когда встал вопрос: «Саш, какую ты хочешь машину?», я начала смотреть, какие бывают. Марка Mercedes мне нравится больше всех, много разных классных предлагали, показывали, но мне нравится Mercedes. Я выбирала по внешнему виду, и по внешнему виду мне больше всего нравится «Гелендваген», — сказала Трусова.

Также Трусова рассказала про свое отношение к деньгам.

— Как ты относишься к деньгам — любишь тратить или копить?

— Я трачу. Трачу легко. Стараюсь не на все подряд, и папа всегда контролировал, чтобы я на ерунду не тратила. Я считаю, почему надо копить, если их можно заработать? Я потрачу и заработаю. Нет такого, что я буду копить-копить-копить.

— Изменились ли твои доходы за последнее время с Олимпийских игр?

— Конечно. Когда ты полностью посвящаешь время спорту, доходы — это только зарплата, призовые и все. А сейчас у меня много активностей, контрактов, съемок, мероприятий. И шоу добавились.

— Где у тебя сейчас основной источник заработка?

— На льду все равно. Много шоу. Очень много и вне льда активностей, но основная часть — шоу.

Медведева спросила, покупала ли Трусова еще что-то кроме автомобиля и привела в пример свою крупную покупку.

— Была ли у тебя крупная покупка в виде той же квартиры или какие-нибудь часы Rolex, которые символизируют твой заработок и что ты можешь себе позволить? У меня вот это кольцо было таким символом, это «картьешечка». Это первое что я позволила себе купить из предмета роскоши. Я сходила в бутик, я сама купила.

— Дом я покупала, но это было еще до Олимпиады. Папа купил, а я ему отдавала с призовых, — ответила Трусова.

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