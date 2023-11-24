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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведева с Трусовой — о стрип-пластике: В смысле пошлость? Это пикантность

Призер Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова обсудила на шоу Евгении Медведевой танцы в стиле стрип-пластика.

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Источник: РИА "Новости"

— Нашли видео с твоим танцем в стиле стрип — я очень люблю такое, ты знаешь. Комментарий под ним совершенно предсказуемый: «По мне, так это пошлость. Александра Трусова заслуживает большего». Во-первых, в смысле пошлость? Это пикантность. Это прикольно, я сама практиковала, мне безумно нравится стиль танца стрип — это какая-то максимально женская пластика. Это тот момент, когда ты действительно чувствуешь себя не то что девушкой, а прям женщиной. Меня пугали высокие каблуки, боялась, что ноги подверну. Что для тебя стрип-пластика? — спросила Медведева.

— Я и до Олимпиады хотела пойти, просто не было времени — я переживала, что не смогу вместе с тренировками этим заниматься. Высокие каблуки меня не смущали никогда. Конечно, когда первый раз надела, я ловила баланс, но нормально. Только начало болеть, потому что долго была на них. Но мы особо не стоим на них. Мне очень нравится, это очень женственно. Я танцую периодами: мы снимаем, после этого я прекращаю на какое-то время, потом опять танцую, мы отрабатываем, снимаем.

— Почему многие считают, что это пошло?

— У всех есть свое мнение, все вправе считать, как им хочется.

— Возможно, что их сбивает название стрип-пластика? Это что, стриптизерша в клубе что ли? С чем может быть связано, что люди могут абсолютно пластичной красивой молодой девочке, которая, извините меня, на международную арену выходила защищать честь страны, сказать: «Ты что, стрипуха что ли? После спорта не пропадет».

Анастасия Юрасова — создательница стиля фрейм-ап стрип, борется с этим, потому что она считает это искусством. Она всю свою карьеру борется с тем, что так называют. Может, кого-то каблуки сбивают с толку, не знаю. Мне нравится, как это выглядит, мне нравится самой танцевать, я люблю это, — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

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