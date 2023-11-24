Костомаров заявил, что скоро выйдет на лед на коньках

Напомним, что Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза тканей ему сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.

— Уже пробовал стоять на коньках. Понимаю, что могу найти баланс за счет других мышц, кроме голеностопа. Скоро выйду на лед.

— Какая цель сейчас у вас?

— Жить, растить детей, быть рядом с любимой женой, работать. Получать от жизни удовольствие, насколько это возможно.

— Какие сроки по выходу на лед?

— Сроков не ставлю, пока только привыкаю к нынешним ощущениям. Сейчас все по‑другому, нужно искать баланс. Выходить на лед гораздо страшнее, чем до моей болезни. Когда почувствую, что могу показать что‑то на льду, тогда сделаю. Пока я делаю это для себя.

— Совет людям в трудной ситуации…

— Если ты остаешься жить на Земле, то нужно бороться, продолжать преодолевать трудности. Тогда сможешь получать удовольствие и наслаждение. Сдаться и поднять лапки кверху — значит, потерять самого себя.

— Готовитесь к дню рождения?

— Больше не готовлюсь к дням рождения, в прошлом году уже готовился и к дню рождения, и к другим праздникам. Надо наслаждаться сегодняшним моментом.

— Лучший подарок?

— Собраться всей семьей и отметить. Чтобы все близкие были рядом, — приводит слова Костомарова «Матч ТВ».