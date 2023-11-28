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16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийский чемпион рассказал о деградации российских фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Максим Траньков рассказал, как на российских фигуристов влияет отстранение от международных соревнований. Об этом сообщает «РБК Спорт».

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Источник: РИА "Новости"

«Если брать парное или женское одиночное катание и те результаты, которые сейчас показывают на международной арене наши спортсмены, то, конечно, мы на голову сильнее. Если брать мужчин и танцы, то там посильнее. Но если сравнивать именно наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся. Даже в мужском одиночном буквально в этом сезоне появились новые молодые ребята. Сейчас проходит смена поколений в танцах тоже. Что касается пар и женщин, то они остались на самом высоком уровне в мире.

Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Мотивация всегда приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны. Этого, конечно, не хватает, но остается только ждать. Все хотят выходить, побеждать и зарабатывать призовые. Насколько долго это так сможет существовать, пока сложно предугадать, но пока существуем», — сказал Траньков.

Российские фигуристы с 1 марта 2022 года не могут принимать участие в международных соревнованиях после отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU). В ответ на это Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) организовала Гран-при России.

Победителями первого финала Гран-при России, который прошел в Санкт-Петерберге, стали Петр Гуменник (мужчины), Аделия Петросян (женщины), Дмитрий Козловский / Александра Бойкова (парное катание) и Валерий Ангелопол / Василиса Кагановская (танцы на льду).

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