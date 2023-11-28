Олимпийский чемпион рассказал о деградации российских фигуристов

«Если брать парное или женское одиночное катание и те результаты, которые сейчас показывают на международной арене наши спортсмены, то, конечно, мы на голову сильнее. Если брать мужчин и танцы, то там посильнее. Но если сравнивать именно наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся. Даже в мужском одиночном буквально в этом сезоне появились новые молодые ребята. Сейчас проходит смена поколений в танцах тоже. Что касается пар и женщин, то они остались на самом высоком уровне в мире.



Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Мотивация всегда приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны. Этого, конечно, не хватает, но остается только ждать. Все хотят выходить, побеждать и зарабатывать призовые. Насколько долго это так сможет существовать, пока сложно предугадать, но пока существуем», — сказал Траньков.