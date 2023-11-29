Российские фигуристы могут сменить гражданство и выступать за Францию

По информации источника, пара прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции, который появился у них около полугода назад. Ранее стало известно, что пара Морозов и Еременко ушли от тренера Анжелики Крыловой и занимаются переездом в США. Там они продолжат работу в паре под руководством Николая Морозова, отца фигуристки.

Пара Морозов/Еременко не смогла квалифицироваться на чемпионат России, отбор на который проходит на основе результатов Гран-при России. В конце октября на этапе Гран-при в Красноярске Морозов получила травму ноги. На разминке перед ритм-танцем фигуристка Елизавета Шанаева случайно задела лезвием своего конька ногу Аннабель. В больнице Морозов наложили на ногу семь швов. Пара была вынуждена сняться с этапа Гран-при в Красноярске и пропустила оставшиеся этапы в Казани, Самаре и Москве.

Морозов и Еременко встали в дуэт после окончания прошлого сезона. Сначала они тренировались в США, но летом вернулись в Россию. Морозов имеет три гражданства — российское, американское и французское. Фигуристка родилась в 2001 году в США в семье российского фигуриста Николая Морозова и французской фигуристки Каролин Дуарен. Ее крестными родителями являются заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. С 2016 года фигуристка выступает под российским флагом.

Лучшим результатом Морозов была победа в финале Кубка России в 2018 году и четвертое место на чемпионате России в 2020 и 2022 году. Тогда она выступала в в паре с Андррем Багиным.