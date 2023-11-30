Во Франции отрицают контакты с парой фигуристов Морозов/Еременко

«Аннабель Морозов и Игорь Еременко не выходили на связь с нашей федерацией», — сказала представитель Французской федерации ледовых видов спорта Агата Жанна корреспонденту Sport24..

29 ноября появилась информация, что российская пара Аннабель Морозов и Игорь Еременко, выступающие в танцах на льду, могут сменить спортивное гражданство.

Танцевальный дуэт Морозов/Еременко прекратил работу с тренером Анжеликой Крыловой и занимается переездом в США. Отмечается, что спортсмены продолжат работу в паре под руководством отца фигуристки.