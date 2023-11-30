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17:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Во Франции отрицают контакты с парой фигуристов Морозов/Еременко

Французские чиновники утверждают, что не занимаются вопросом по предоставлению французского гражданства танцевальному дуэту из России.

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Источник: РИА "Новости"

«Аннабель Морозов и Игорь Еременко не выходили на связь с нашей федерацией», — сказала представитель Французской федерации ледовых видов спорта Агата Жанна корреспонденту Sport24..

29 ноября появилась информация, что российская пара Аннабель Морозов и Игорь Еременко, выступающие в танцах на льду, могут сменить спортивное гражданство.

Танцевальный дуэт Морозов/Еременко прекратил работу с тренером Анжеликой Крыловой и занимается переездом в США. Отмечается, что спортсмены продолжат работу в паре под руководством отца фигуристки.

Аннабель Морозов имеет российское, американское и французское гражданство. Мать Аннабель — французская фигуристка Каролин Дуарен, а отец, Николай Морозов, до 1998 года выступал в дуэте с будущей олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. После завершения карьеры фигуриста Морозов работал хореографом и тренером с ведущими фигуристами мира, включая, например, Сидзуку Аракаву, Мишель Кван, Дениса Тена, Максима Ковтуна, Елену Ильиных и Никиту Кацалапова.

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