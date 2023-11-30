Во Франции отрицают контакты с парой фигуристов Морозов/Еременко
Французские чиновники утверждают, что не занимаются вопросом по предоставлению французского гражданства танцевальному дуэту из России.
Французские чиновники утверждают, что не занимаются вопросом по предоставлению французского гражданства танцевальному дуэту из России.
«Аннабель Морозов и Игорь Еременко не выходили на связь с нашей федерацией», — сказала представитель Французской федерации ледовых видов спорта Агата Жанна корреспонденту Sport24..
29 ноября появилась информация, что российская пара Аннабель Морозов и Игорь Еременко, выступающие в танцах на льду, могут сменить спортивное гражданство.
Танцевальный дуэт Морозов/Еременко прекратил работу с тренером Анжеликой Крыловой и занимается переездом в США. Отмечается, что спортсмены продолжат работу в паре под руководством отца фигуристки.
Аннабель Морозов имеет российское, американское и французское гражданство. Мать Аннабель — французская фигуристка Каролин Дуарен, а отец, Николай Морозов, до 1998 года выступал в дуэте с будущей олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. После завершения карьеры фигуриста Морозов работал хореографом и тренером с ведущими фигуристами мира, включая, например, Сидзуку Аракаву, Мишель Кван, Дениса Тена, Максима Ковтуна, Елену Ильиных и Никиту Кацалапова.