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13:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Щербакова провела тренировку в новом спорткомплексе Тутберидзе

Первые тренировки спортсменов группы Этери Тутберидзе прошли сегодня, 6 декабря, на льду нового Центра фигурного катания в Ясеневе.

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Сначала на лед вышла младшая группа спортсменов, а после них к тренировкам приступила взрослая команда фигуристов, среди которых были олимпийская чемпионка Анна Щербакова, Майя Хромых и Даниил Самсонов, сообщает ТАСС.

Строительство Центра фигурного катания в Ясеневе было начато в мае 2021 года в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы и завершилось в сентябре. Спорткомплекс в Ясеневе включает в себя две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные коробки, 10 хореографических залов, зал акробатики, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, два тренажерных зала и реабилитационный блок с зоной водных процедур.

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