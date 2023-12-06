Щербакова провела тренировку в новом спорткомплексе Тутберидзе

Сначала на лед вышла младшая группа спортсменов, а после них к тренировкам приступила взрослая команда фигуристов, среди которых были олимпийская чемпионка Анна Щербакова, Майя Хромых и Даниил Самсонов, сообщает ТАСС.

Строительство Центра фигурного катания в Ясеневе было начато в мае 2021 года в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы и завершилось в сентябре. Спорткомплекс в Ясеневе включает в себя две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные коробки, 10 хореографических залов, зал акробатики, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, два тренажерных зала и реабилитационный блок с зоной водных процедур.