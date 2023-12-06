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14:59 (мск), источник: Sportmail.ru

В академии Евгения Плющенко будет работать олимпийская чемпионка

67-летняя Наталья Линичук в 2023 году вернулась из США, где долгое время работала тренером.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка Лейк-Плэсида 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук дала согласие на работу в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

«Линичук дала согласие на работу в академии »Ангелы Плющенко«, где в настоящее время активно развиваются танцы на льду», — приводит слова представителя академии ТАСС.

В академии Плющенко тренируются бронзовый призер юниорского ЧМ-2018 в танцах на льду Арина Ушакова и победитель финала Гран-при России-2023 Валерий Ангелопол. Недавно появилась информация, что Ангелопол, ранее выступавший в дуэте с Василисой Кагановской, приступил к тренировкам с Ушаковой.

Линичук после завершения спортивной карьеры вместе с бывшим партнером Геннадием Карпоносовым работала с большим количеством ведущих танцевальных дуэтов мира. .Среди учеников Линичук и Карпоносова были дуэты Оксана Грищук и Евгений Платов, Анжелика Крылова и Олег Овсянников, Ирина Лобачева и Илья Авербух, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Анна Семенович и Владимир Федоров.

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