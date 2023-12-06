В академии Евгения Плющенко будет работать олимпийская чемпионка

Олимпийская чемпионка Лейк-Плэсида 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук дала согласие на работу в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

«Линичук дала согласие на работу в академии »Ангелы Плющенко«, где в настоящее время активно развиваются танцы на льду», — приводит слова представителя академии ТАСС.

В академии Плющенко тренируются бронзовый призер юниорского ЧМ-2018 в танцах на льду Арина Ушакова и победитель финала Гран-при России-2023 Валерий Ангелопол. Недавно появилась информация, что Ангелопол, ранее выступавший в дуэте с Василисой Кагановской, приступил к тренировкам с Ушаковой.