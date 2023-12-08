Валиева будет ведущей на юниорском Кубке Первого канала

Турнир пройдет в Калуге 9 декабря. Планируется, что с показательными номерами на нем выступят Камила Валиева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Марк Кондратюк и ряд других известных российских фигуристов.

Кубок Первого канала впервые проводится на юниорском уровне. Взрослый турнир проводится ежегодно с 2021 года и представляет собой соревнование двух команд. В 2021 и 2023 году турнир выигрывала команда Алины Загитовой, в 2022 году победу одержала команда Анны Щербаковой.