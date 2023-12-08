Сменивший российское гражданство фигурист выиграл финал Гран-при

Это пятая победа немецких спортивных пар на финалах Гран-При. В 1997 году победу одержали Манди Ветцель и Инго Штойер. Четыре раза золото соревнований забирала Алена Савченко: трижды — в паре с Робином Шолковы, еще один раз — с Брюно Массо.

Никита Володин — 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. Ранее фигурист представлял Россию — в паре с Алиной Устимкиной в 2016 году завоевал бронзовую медаль на зимних юношеских Олимпийских играх. Затем Володин выступал в паре с Аминой Атахановой. В 2023 году он сменил гражданство на немецкое из-за проблем с поиском партнерши. Володин получил предложение от Федерации фигурного катания Германии, которая искала пару для Минервы Фабьенн Хазе. До триумфа в Пекине Володин и Хазе одержали две победы на этапах Гран-при.