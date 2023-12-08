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17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Сменивший российское гражданство фигурист выиграл финал Гран-при

Никита Володин, с 2023 года выступающий под флагом Германии, вместе с Минервой Фабьенн Хазе стал победителем в соревновании спортивных пар.

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Источник: РИА "Новости"

В Пекине проходит финал Гран-при сезона-2023/24.

Первыми среди пар стали представляющие Германию Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин. На втором месте расположилась пара из Италии Сара Конти и Никколо Мачи, бронзу завоевали канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

Это пятая победа немецких спортивных пар на финалах Гран-При. В 1997 году победу одержали Манди Ветцель и Инго Штойер. Четыре раза золото соревнований забирала Алена Савченко: трижды — в паре с Робином Шолковы, еще один раз — с Брюно Массо.

Никита Володин — 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. Ранее фигурист представлял Россию — в паре с Алиной Устимкиной в 2016 году завоевал бронзовую медаль на зимних юношеских Олимпийских играх. Затем Володин выступал в паре с Аминой Атахановой. В 2023 году он сменил гражданство на немецкое из-за проблем с поиском партнерши. Володин получил предложение от Федерации фигурного катания Германии, которая искала пару для Минервы Фабьенн Хазе. До триумфа в Пекине Володин и Хазе одержали две победы на этапах Гран-при.

Российские спортсмены, сменившие гражданство
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