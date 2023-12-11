В CAS опубликуют решение по делу Валиевой, не спрашивая у нее разрешения
Спортивный арбитражный суд не будет обращаться к Камиле Валиевой за разрешением обнародовать вердикт по ее допинг-делу.
Спортивный арбитражный суд не будет обращаться к Камиле Валиевой за разрешением обнародовать вердикт по ее допинг-делу.
В пресс-службе Спортивного арбитражного суда ответили, действительно ли могут опубликовать решение по делу Камилы Валиейвой только в том случае, если она как защищенное лицо даст на это согласие.
«Информация о том, что CAS занимается этим делом, не является конфиденциальной. Окончательное решение будет обнародовано.
В соответствии с кодексом спортивного арбитража CAS может опубликовать полное арбитражное решение с указанием причин. Однако, если какая-либо из сторон считает, что какая-либо информация, содержащаяся в арбитражном решении, должна оставаться конфиденциальной, они могут подать запрос на то, чтобы такая информация потенциально могла быть удалена в той мере, в какой такое удаление не повлияет на смысл или понимание решения», — приводит слова представителя Спортивного арбитражного суда ТАСС.
Ранее стало известно, что решение по делу Валиевой будет опубликовано не позднее 12 февраля 2024 года. Слушания в CAS завершились в середине ноября.
Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где Валинва в составе сборной России одержала победу.