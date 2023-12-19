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12:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров прокомментировал отстранение российских фигуристов от международных стартов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров выступил в рамках новогоднего «VK Лектория».

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Источник: РИА "Новости"

По словам Костомарова, отстранение российских фигуристов от международных стартов противоречит принципу «спорт вне политики».

«Спортсмены попали в очень трудное время. Всегда говорилось о том, что спорт вне политики, что он должен объединять людей. Спортсмены ни при чем, их нельзя было отстранять. И это минус не только для наших, но и для тех, кто сейчас соревнуются там, потому что они знают, что среди них все равно не лучшие на планете. Все должны выступать на соревнованиях и там реализовывать свои спортивные амбиции», — приводит ТАСС слова Костомарова.

«Спортсмен всю жизнь готовится к тому, чтобы стать олимпийским чемпионом. Наши сейчас этого лишены, но и те, кто там будет выступать, будут понимать, что они выступают без сильнейших спортсменов», — добавил олимпийский чемпион.

Международный союз конькобежцев не стал возвращать российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже в нейтральном статусе, несмотря на мартовскую рекомендацию Международного олимпийского комитета. Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Италии.

46-летний Роман Костомаров — олимпийский чемпион в танцах на льду на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Также в активе фигуриста две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы. Все титулы были завоеваны Романом в дуэте с Татьяной Навкой.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук. В данный момент Костомаров использует протезы обеих ног и на правой руке.

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