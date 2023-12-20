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12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Стал известен размер призовых на ЧР по фигурному катанию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган назвал размер призовых, которые получат победители и призеры чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.

«Сохранили в полном объеме призовые у всех спортсменов, чтобы была достаточная мотивация. В нашем виде спорта она, думаю, больше, чем в других. За первое место — 2,5 млн рублей, за второе — полтора, за третье — миллион. Также сохранили призовые и по Гран-при России, это продолжится и во второй половине сезона», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов сообщил, что все билеты на турнир были распроданы за несколько дней.

Ранее, 16-летняя фигуристка Алина Горбачева рассказала, на что потратила 600 тысяч рублей за вторые места на этапах Гран-при России.

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