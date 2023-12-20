Стал известен размер призовых на ЧР по фигурному катанию

«Сохранили в полном объеме призовые у всех спортсменов, чтобы была достаточная мотивация. В нашем виде спорта она, думаю, больше, чем в других. За первое место — 2,5 млн рублей, за второе — полтора, за третье — миллион. Также сохранили призовые и по Гран-при России, это продолжится и во второй половине сезона», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».