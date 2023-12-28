Губерниев против признания Костомарова спортсменом года

«По версии ВЦИОМ спортсмен года — Роман Костомаров. И по версии “СЭ”. И по мнению, например, Николая Валуева. Не понимаю этого. Можно тогда и актером года назвать, благо у Романа богатый опыт в съемках. И водителем года. И театралом года. А все попытки оспорить будут биться о моральную сторону — да как ты смеешь не соглашаться, когда человек пережил такое? Эмоции против логики. Костомаров действительно пережил ужас. Он — боец. Мужик с огромной силой воли. Пример для тех, кто оказался в страшной ситуации. И в категории “преодоление года” или даже “человек года” Роман смотрелся бы органично. Но “спортсмен года” — это про другое. Мешать достижения на аренах с околоспортивными — пусть даже безумно мощными — историями ни к чему. А Костомаров и без странных номинаций — железный человек, и все об этом знают».