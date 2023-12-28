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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев против признания Костомарова спортсменом года

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о признании Костомарова спортсменом года по данным опроса ВЦИОМ.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее ВЦИОМ обнародовал данные телефонного опроса россиян, который провели среди россиян: 8% назвали Романа Костомарова спортсменом года в России, второй стала Камила Валиева, набравшая 5% голосов. По 2% голосов получили Александр Большунов, Александра Трусова, Евгения Медведева и Александр Овечкин.

Затруднились с ответом 72% респондентов, другие имена назвали 7% опрошенных.

В своем телеграм-канале Губерниев сделал репост мнения журналиста Владимира Иванова, который написал:

«По версии ВЦИОМ спортсмен года — Роман Костомаров. И по версии “СЭ”. И по мнению, например, Николая Валуева. Не понимаю этого. Можно тогда и актером года назвать, благо у Романа богатый опыт в съемках. И водителем года. И театралом года. А все попытки оспорить будут биться о моральную сторону — да как ты смеешь не соглашаться, когда человек пережил такое? Эмоции против логики. Костомаров действительно пережил ужас. Он — боец. Мужик с огромной силой воли. Пример для тех, кто оказался в страшной ситуации. И в категории “преодоление года” или даже “человек года” Роман смотрелся бы органично. Но “спортсмен года” — это про другое. Мешать достижения на аренах с околоспортивными — пусть даже безумно мощными — историями ни к чему. А Костомаров и без странных номинаций — железный человек, и все об этом знают».

Губерниев добавил от себя:

«Полностью согласен с автором!!! Тем более что сам Костомаров удивлен!!! Сам мне накануне говорил!!! Мы просто совсем не спортивная страна… Увы… Особенно сегодня».

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