17-летняя Камила Валиева ответила на вопросы о бойфренде

«Остается ли у меня время на личную жизнь? Если вы спрашиваете про молодого человека — я ни с кем не встречаюсь. Но у меня есть время на отдых. После тренировок и в выходные мы ходим с подружками гулять, в кафе. Кинотеатры я не очень люблю.



На самом деле в этом плане как-то очень мало людей проявляет ко мне интерес. Хотя, казалось бы. Возможно, мешает популярность. Какой парень мог бы мне понравиться? С хорошим чувством юмора. Умный, красивый, самодостаточный — прямо как в сказке.



Со всеми фигуристами я просто дружу. Мне кажется, это лучшее решение. Так легче. В нашей среде все друг друга знают, обсуждают, кто с кем встречался. Я человек дружелюбный, конфликтов ни с кем не хочу. Наверное, лучше, если молодой человек не из фигуристов. Да и внимания поменьше», — сказала Валиева.