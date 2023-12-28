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15:46 (мск), источник: Sportmail.ru

17-летняя Камила Валиева ответила на вопросы о бойфренде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева призналась, что у нее нет молодого человека. Об этом сообщает WomanHit.

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Источник: РИА "Новости"

«Остается ли у меня время на личную жизнь? Если вы спрашиваете про молодого человека — я ни с кем не встречаюсь. Но у меня есть время на отдых. После тренировок и в выходные мы ходим с подружками гулять, в кафе. Кинотеатры я не очень люблю.

На самом деле в этом плане как-то очень мало людей проявляет ко мне интерес. Хотя, казалось бы. Возможно, мешает популярность. Какой парень мог бы мне понравиться? С хорошим чувством юмора. Умный, красивый, самодостаточный — прямо как в сказке.

Со всеми фигуристами я просто дружу. Мне кажется, это лучшее решение. Так легче. В нашей среде все друг друга знают, обсуждают, кто с кем встречался. Я человек дружелюбный, конфликтов ни с кем не хочу. Наверное, лучше, если молодой человек не из фигуристов. Да и внимания поменьше», — сказала Валиева.

В ноябре 2022 года появились сообщения, что Камила Валиева встречается с молодым исполнителем Ваней Дмитриенко. За несколько месяцев до этого фигуристка снялась в его клипе на песню «Сила притяжения». В феврале этого года Дмитриенко сообщил, что он и Камила больше не общаются.

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17-летняя Камила Валиева ответила на вопросы о бойфренде
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