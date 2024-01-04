Фигуристка Косторная ответила на обвинения в неоплате костюмов
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная отреагировала на решение дизайнера костюмов Алены Куклычевой прекратить с ней сотрудничество.
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная отреагировала на решение дизайнера костюмов Алены Куклычевой прекратить с ней сотрудничество.
В среду, 3 января, Куклычева объявила в своих соцсетях, что разрывает сотрудничество с 20-летней фигуристкой, публично обвинив ее в несоблюдении обязательств. По ее словам, Косторная задолжала 240 тыс. рублей за соревновательные костюмы, а также не вернула платья, которые делались для шоу. Кроме того, Куклычева возмутилась тем, что фигуристка не оставила в соцсетях ни одного поста с благодарностью за ее работу.
Косторная ответила в своем телеграм-канале, что ничего не должна дизайнеру, так как договор на пошив костюмов был подписан не с ней, а с Федерацией фигурного катания Москвы.
«Этот вопрос решается с ними, а не со мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалась я. Напомню, что работать федерация начнет с 9 января.
По поводу рекламы. Алена Владимировна, на протяжении всего сотрудничества я исправно отмечала в сторис Вас и ваших коллег-дизайнеров. Правда, оказалось, что формат Вас не устраивал, но это стало известно только сейчас. Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте», — написала Косторная.
Позднее тренер фигуристки Сергей Росляков заявил, что вопрос по оплате будет закрыт после праздников, так как дизайнеры не сумели вовремя предоставить необходимые документы, задержав их на два месяца.
Куклычева и Косторная работали вместе с декабря 2021 года.