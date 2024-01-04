Фигуристка Косторная ответила на обвинения в неоплате костюмов

В среду, 3 января, Куклычева объявила в своих соцсетях, что разрывает сотрудничество с 20-летней фигуристкой, публично обвинив ее в несоблюдении обязательств. По ее словам, Косторная задолжала 240 тыс. рублей за соревновательные костюмы, а также не вернула платья, которые делались для шоу. Кроме того, Куклычева возмутилась тем, что фигуристка не оставила в соцсетях ни одного поста с благодарностью за ее работу.

Косторная ответила в своем телеграм-канале, что ничего не должна дизайнеру, так как договор на пошив костюмов был подписан не с ней, а с Федерацией фигурного катания Москвы.

«Этот вопрос решается с ними, а не со мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалась я. Напомню, что работать федерация начнет с 9 января.



По поводу рекламы. Алена Владимировна, на протяжении всего сотрудничества я исправно отмечала в сторис Вас и ваших коллег-дизайнеров. Правда, оказалось, что формат Вас не устраивал, но это стало известно только сейчас. Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте», — написала Косторная.

Позднее тренер фигуристки Сергей Росляков заявил, что вопрос по оплате будет закрыт после праздников, так как дизайнеры не сумели вовремя предоставить необходимые документы, задержав их на два месяца.