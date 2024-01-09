В Грузии рассказали, почему переманивают фигуристов из России
На стартующем 10 января чемпионате Европы по фигурному катанию 5 из 7 грузинских спортсменов ранее выступали за сборную России.
На стартующем 10 января чемпионате Европы по фигурному катанию 5 из 7 грузинских спортсменов ранее выступали за сборную России.
Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани объяснила, почему российские фигуристы меняют спортивное гражданство на грузинское.
«Знаете, если была бы возможность, я бы еще как-то усилила сборную Грузии. Конкретных договоренностей на данный момент ни с кем нет. Если же в целом смотреть, то я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией — соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь», — приводит РИА Новости слова Гиоргобиани.
На данный момент за Грузию в фигурном катании выступают ранее представлявшие Россию на международных соревнованиях Анастасия Губанова, Анастасия Метелкина и Лука Берулава, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Также грузинский одиночник Ника Егадзе тренируется в Москве у Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что Тутберидзе будет сопровождать 21-летнего грузина на чемпионате Европы.
21-летняя Анастасия Губанова, с 2021 года выступающая за сборную Грузии, — действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании.
Чемпионат Европы пройдет в литовском Каунасе с 10 по 14 января.