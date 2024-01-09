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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

В Грузии рассказали, почему переманивают фигуристов из России

На стартующем 10 января чемпионате Европы по фигурному катанию 5 из 7 грузинских спортсменов ранее выступали за сборную России.

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Источник: РИА "Новости"

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани объяснила, почему российские фигуристы меняют спортивное гражданство на грузинское.

«Знаете, если была бы возможность, я бы еще как-то усилила сборную Грузии. Конкретных договоренностей на данный момент ни с кем нет. Если же в целом смотреть, то я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией — соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь», — приводит РИА Новости слова Гиоргобиани.

На данный момент за Грузию в фигурном катании выступают ранее представлявшие Россию на международных соревнованиях Анастасия Губанова, Анастасия Метелкина и Лука Берулава, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Также грузинский одиночник Ника Егадзе тренируется в Москве у Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что Тутберидзе будет сопровождать 21-летнего грузина на чемпионате Европы.

21-летняя Анастасия Губанова, с 2021 года выступающая за сборную Грузии, — действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании.

Чемпионат Европы пройдет в литовском Каунасе с 10 по 14 января.

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В Грузии рассказали, почему переманивают фигуристов из России
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