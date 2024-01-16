Тутберидзе станет наставником в реалити-шоу о похудении

В рамках проекта 13 участниц весом от 100 килограммов будут пытаться изменить свою жизнь.

«“Большие девочки” на телеканале “Пятница!” — премьера от создателей социального реалити “Новые пацанки”. 13 участниц весом от 100 кг будут пытаться изменить свою жизнь, похудев. Одним из наставников девушек станет Этери Тутберидзе», — сообщили в пресс-службе телеканала ТАСС.

Тутберидзе заявила, что не сразу решилась стать наставником в программе. «Решающим фактором стало осознание того, что этот проект имеет шансы помочь не только участницам, но и зрителям: кого-то он вдохновит, кого-то замотивирует выбирать для себя и своего тела лучшее», — отметила тренер.