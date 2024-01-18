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11:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Валиева не выступит на чемпионате России по прыжкам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам, сообщается в ее фан-группе.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, Валиева является действующей победительницей соревнований.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить, что Камила не сможет принять участие в чемпионате России по прыжкам по состоянию здоровья.

Мы понимаем, что это вынужденная мера, ведь Камила всегда стремится выступать и показывать свое мастерство на льду, радовать своих болельщиков.

Мы ждем Камилу на льду и уже очень скоро мы увидим ее!" — говорится в сообщении.

Прыжковый турнир пройдет с 19 по 21 января 2024 года на московской «ЦСКА-Арене».

Камила Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина 2022 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы 2022 года. На недавнем чемпионате России она завоевала бронзовую медаль, проиграв Аделии Петросян и Софье Муравьевой.

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