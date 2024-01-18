Валиева не выступит на чемпионате России по прыжкам
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам, сообщается в ее фан-группе.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам, сообщается в ее фан-группе.
Напомним, Валиева является действующей победительницей соревнований.
"К сожалению, мы вынуждены сообщить, что Камила не сможет принять участие в чемпионате России по прыжкам по состоянию здоровья.
Мы понимаем, что это вынужденная мера, ведь Камила всегда стремится выступать и показывать свое мастерство на льду, радовать своих болельщиков.
Мы ждем Камилу на льду и уже очень скоро мы увидим ее!" — говорится в сообщении.
Прыжковый турнир пройдет с 19 по 21 января 2024 года на московской «ЦСКА-Арене».
Камила Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина 2022 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы 2022 года. На недавнем чемпионате России она завоевала бронзовую медаль, проиграв Аделии Петросян и Софье Муравьевой.