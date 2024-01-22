Загитова рассказала, что сдала экзамены и готовится к диплому

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4fbdbfff65ed8450&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240291" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова сообщила об этом в своем телеграм-канале.

«Я уже с самого утра в университете. Всем, кто сдает экзамены, успехов. Я сдала последний, поэтому сейчас нужно будет писать дипломную работу и госэкзамены. Всем удачи», — сказала Загитова.

Напомним, 21-летняя Алина Загитова учится на факультете журналистики по профилю «Продюсирование и культурная политика».

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.