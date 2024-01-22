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20:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Загитова рассказала, что сдала экзамены и готовится к диплому

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что закрыла зимнюю сессию.

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Загитова сообщила об этом в своем телеграм-канале.

«Я уже с самого утра в университете. Всем, кто сдает экзамены, успехов. Я сдала последний, поэтому сейчас нужно будет писать дипломную работу и госэкзамены. Всем удачи», — сказала Загитова.

Напомним, 21-летняя Алина Загитова учится на факультете журналистики по профилю «Продюсирование и культурная политика».

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.

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