Энберт рассказал о поцелуе с Медведевой в спектакле «Кармен»
Исполняющий роль Хосе по сюжету спектакля должен поцеловать Кармен, роль которой играет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Исполняющий роль Хосе по сюжету спектакля должен поцеловать Кармен, роль которой играет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане-2018 Александр Энберт рассказал, какие эмоции испытывал во время репетиции и показа на льду сцены из спектакля «Кармен».
«Мы уже много лет являемся артистами и исполняем разные роли. Все мы прекрасно понимаем, что есть погружение в роль и есть определенные вещи, сопутствующие героям нашего спектакля. Так что никаких неудобств или стеснения не было. Это очень логичное действие для наших героев. Когда ты весь погружен в этот образ, это действие и для тебя кажется логичным. Без этого не было бы истории Хосе и Кармен», — сказал Энберт.
Также Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» рассказал о сходстве между собой и офицером Хосе, роль которого он исполнял в спектакле «Кармен» Ильи Авербуха.
Хосе — это противопоставление Кармен, такой легкой и взбалмошной девушке. Он очень спокойный человек, который предпочитает структурированные действия. В этом есть определенное сходство между мной и этим персонажем. Мне очень помогли вжиться в этот образ долгие годы работы в команде Ильи Авербуха. Работа с Ильей, Еленой Станиславовной Масленниковой, Александром Жулиным и многолетняя смена разных образов многому меня научили", — добавил Энберт.
Александр Энберт выступал в парном катании вместе с Натальей Забияко. Он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных выступлениях. Энберт и Забияко становились бронзовыми призерами чемпионата мира и Европы.