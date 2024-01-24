Энберт рассказал о поцелуе с Медведевой в спектакле «Кармен»

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане-2018 Александр Энберт рассказал, какие эмоции испытывал во время репетиции и показа на льду сцены из спектакля «Кармен».

«Мы уже много лет являемся артистами и исполняем разные роли. Все мы прекрасно понимаем, что есть погружение в роль и есть определенные вещи, сопутствующие героям нашего спектакля. Так что никаких неудобств или стеснения не было. Это очень логичное действие для наших героев. Когда ты весь погружен в этот образ, это действие и для тебя кажется логичным. Без этого не было бы истории Хосе и Кармен», — сказал Энберт.

Также Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» рассказал о сходстве между собой и офицером Хосе, роль которого он исполнял в спектакле «Кармен» Ильи Авербуха.

Хосе — это противопоставление Кармен, такой легкой и взбалмошной девушке. Он очень спокойный человек, который предпочитает структурированные действия. В этом есть определенное сходство между мной и этим персонажем. Мне очень помогли вжиться в этот образ долгие годы работы в команде Ильи Авербуха. Работа с Ильей, Еленой Станиславовной Масленниковой, Александром Жулиным и многолетняя смена разных образов многому меня научили", — добавил Энберт.

Александр Энберт выступал в парном катании вместе с Натальей Забияко. Он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных выступлениях. Энберт и Забияко становились бронзовыми призерами чемпионата мира и Европы.